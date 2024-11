Quotidiano.net - Pichetto, il piano di adattamento non è su un binario morto

"Ildiai cambiamenti climatici non è finito su di un. E' unche indica 361 azioni. Alcune sono energetiche, e sono in attuazione. Altre sono ambientali, e sono anche loro in attuazione. Altre sono indirizzi che vanno nei vari decreti. Altre ancora sono grandi opere, che investono lavori per decenni". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto, a margine dell'inaugurazione di Ecomondo a Rimini. "Dobbiamo correre più in fretta possibile con l'- ha detto ancora il ministro -. Da un lato sono necessarie tante piccole opere di manutenzione. Dall'altro sono necessarie tante grande opere non fatte per anni, perché non se ne sentiva l'esigenza, non si percepiva lo stato di gravità. Si tratta di creare invasi per raccogliere l'acqua quando ne viene troppa e rilasciarla quando c'è siccità, si tratta di creare aree di esondazione.