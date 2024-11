Ilnapolista.it - Perché Conte non fa giocare il Napoli come la sua Juve e la sua Inter? Lukaku sarebbe meno isolato

Antonio, in Italia, ha conquistato quattro campionati (tre con lantus, uno con l’) e ottenuto un secondo posto (con l’), giocando con tre difensori centrali, due fluidificanti di fascia, un regista, duemedi di centrocampo e due attaccanti (una prima e una seconda punta). In Inghilterra ha vinto un campionato (con il Chelsea) giocando con tre difensori centrali, due cursori laterali, due centrocampisti centrali e due trequartisti a sostegno di una sola punta centrale. Aall’inizio aveva impostato la sua squadrain Inghilterra, dopodiché al fine di impiegaremporaneamente lo scozzese McTominay insieme ad Anguissa e Lobotka, ha optato per una linea di difesa composta da quattro uomini (due centrali, due esterni), pronta a diventare di cinque con l’abbassamento di Politano sulla linea dei suddetti quattro e con Di Lorenzo che scala verso il centro diventando di fatto il terzo difensore centrale.