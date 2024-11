Amica.it - Paul McCartney, Barbra Streisand, Will Smith: il commosso saluto a Quincy Jones

Leggi tutto su Amica.it

, Dr. Dre, Justin Timberlake,: sono solo alcune star che hanno voluto rendere omaggio a, scomparso il 3 novembre. La leggenda della musica si è spenta a 91 anni nella sua casa di Bel-Air, elegante distretto di Los Angeles. Gli omaggi social aDalla notizia della sua morte, sono innumerevoli i messaggi di cordoglio di chi aveva lavorato con lui.ha condiviso un ricordo con i suoi fan su Instagram: «La sua lunga carriera risale ai primi giorni in cui era un trombettista, poi un band leader, poi un produttore di molti grandi dischi. Ma è come un amico che vorrei ricordarlo. Ci siamo sempre divertiti in sua presenza e la sua leggenda continuerà negli anni». Il ricordodi chi lavorò con lui, negli anni Novanta protagonista del telefilmy il principe di Bel-Air in cuifigurava come produttore, lo ha ricordato postando sui social una foto che li ritrae insieme: «è la vera definizione di un mentore, un padre e un amico.