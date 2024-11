Ilrestodelcarlino.it - Nuovo look per il centro storico di Fusignano

Il 2025 porterà unvolto per ildi. Stanno, infatti, per prendere il via vari interventi che coinvolgeranno il palazzo del municipio, parte di corso Emaldi e piazza Armandi. A fare il riepilogo di quelli che, a tutti gli effetti, potrebbero rientrare nel novero dei progetti di riqualificazione urbana, è stato il sindaco della città, Nicola Pondi, durante la seduta dell’ultimo consiglio comunale. Il palazzo dove hanno sede gli uffici comunali, che si trova su corso Emaldi, sarà interessato dalla prima parte dei lavori per l’adeguamento sismico a partire da gennaio o febbraio. I fondi, pari a 1.250.000 euro, sono arrivati dal Pnrr, oltre a 100.000 euro usciti dalle casse comunali. Il cronoprogramma prevede dieci mesi per vedere completata l’opera, mentre gli uffici saranno sempre attivi.