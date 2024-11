Ilfattoquotidiano.it - L’incontro di Meloni con Pinelli è un caso. “Stupore” del Colle, “ignari” i consiglieri del Csm. Pd, M5s e Avs: “Ingerenza del governo”

Il capo dello Stato è stato informato all’ultimo, quasi alla vigilia della sua partenza per la Cina. Al Consiglio superiore della magistratura, invece, molti lo hanno scoperto dalle agenzie di stampa. È diventato untra Fabioe Giorgia. Il vicepresidente del Csm è stato ricevuto ieri a Palazzo Chigi dalla premier. Un faccia a faccia voluto dalla leader di Fratelli d’Italia proprio nella stessa giornata in cui l’Associazione nazionale magistrati teneva la sua assemblea pubblica a Bologna. Un evento organizzato proprio dopo gli ultimi attacchi delalle toghe. È anche per questo motivo se quello della premier viene considerato da più parti come uno atto politico, duramente contestato dall’opposizione: il Movimento 5 stelle, il Pd e l’Alleanza Verdi Sinistra parlando di “” dell’esecutivo per “intimidire l’ordine giudiziario“.