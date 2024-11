Lanazione.it - La perla di Pellegri spezza il digiuno. E il Como sbatte sul muro azzurro. Ecco un altro balzo per la salvezza

Leggi tutto su Lanazione.it

di Simone Cioni Tre punti fondamentali quelli che porta a casa l’Empoli dallo scontro diretto casalingo con il. In un colpo solo gli azzurri sfatano il tabù Castellani-Computer Gross Arena per quanto riguarda le reti segnate, centrano la prima vittoria interna in campionato e fanno loro unscontro diretto dopo quello di Cagliari salendo a quota 14 punti e raggiungendo l’undicesimo posto in classifica (superata anche la Roma). Il modo migliore, insomma, per avvicinarsi ad un’altra sfida chiave nella corsa allacome quella di venerdì prossimo al Via del Mare di Lecce. Il tutto in un momento in cui D’Aversa deve fare i conti con una lunga serie di infortuni. L’ultimo è Fazzini. Il fantasista viareggino ieri era in tribuna in stampelle dopo un problema muscolare accusato nella rifinitura di giovedì.