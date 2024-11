Gamberorosso.it - La guida Michelin dimentica (di nuovo) un pezzo della ristorazione italiana

D’accordo: non ci aspettavamo una stella a una pizzeria, che più se ne parla e più si allontana secondo un paradosso tipico da. Né che avvenisse il miracolo di un macaron a Diego Rossi di Trippa o Paolo Gori di Da Burde, ché per i prodigi ormai l’abbiamo capito, a Parigi non sono attrezzati. Ma era lecito aspettarsi un po’ più coraggio dall’edizione 2025Rossa, presentata con grande pompa e qualche gaffe (vedi l’inversione dei nomi di Roberto Di Pinto ed Enrico Croatti da partetrepidante presentatrice) sul palco del Teatro Pavarotti-Freni di Modena, davanti ai loggionisti gastronomici poco avvezzi a contestare. La novità più rilevante è la terza stella consegnata a un grande quasi vecchiocucina, Giancarlo Perbellini, uno che compirà sessant’anni a settimane e che è alladi un ristorante, i Dodici Apostoli, che era stellato già nell’edizione 1959dei gommisti.