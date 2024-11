Ultimouomo.com - Kaladze ha un ruolo nella crisi della Georgia

Leggi tutto su Ultimouomo.com

Inc'è un detto per rincuorare chi è colpito da particolare sfortuna: "Ricordati di quandoha segnato due autogol in undici minuti". Ci si riferisce a-Italia del 5 settembre 2009, valida per le qualificazioni ai Mondiali in Sudafrica dell'anno successivo. Tra l'11' e il 22' del secondo tempo il capitanono Kakhaber "Kakha"condanna la sua Nazionale alla sconfitta, prima con un colpo di testa centrale e poi di sinistro in anticipo sul primo palo. Anche per via di quella sconfitta, laarrivò ultima nel suo girone di qualificazione. Quindici anni più tardi l'ex-difensore del Milan è sindacocapitale Tbilisi e segretario generale del partito al potere Sognono, un nome che forse avete sentito in questi giorni in cui, tra elezioni e conflitti politici, si sta decidendo il futuro