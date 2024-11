Ilgiorno.it - Il modello anti-catastrofe fa scuola

Il “Solaro“ per il recupero delle acque meteoriche e di prevenzione di eventi catastrofici legati alle piogge eccessive. È stato presentato qualche giorno fa l’intervento realizzato qui nel 2021, che ha ricevuto un riconoscimento europeo ed è diventato un caso di studio per Città Metropolitana di Milano. In un’area del parcheggio del centro sportivo comunale di via Berlinguer sono stati realizzati 6 pozzi perdenti per la raccolta e la dispersione nel sottosuolo delle acque meteoriche, scollegando così tutta la tombinatura dell’area della rete fognaria. Un intervento costato 207mila euro messi a disposizione tramite finanziamento europeo, con il quale è stata creata un’area bioritenzione e infiltrazione abbinata a due sistemi di dispersione con la realizzazione di pozzi perdenti preceduti da un sistema di disoleazione.