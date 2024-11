Sport.quotidiano.net - Guidolin gioca il suo ’derby’ speciale: "I rossoblù possono battere i francesi"

"Il Monaco? E’ stata una bella avventura: la mia prima esperienza all’estero. Pensa che mi sono così innamorato del posto che a due passi dallo stadio ho pure comprato casa. Ambiente stupendo dove sarei rimasto volentieri anche per il secondo anno di contratto, ma il Palermo mi richiamò in Italia e a quella piazza ero troppo legato per dire no". Il matrimonio tra Francescoe il club del Principato è durato dall’ottobre 2005 al giugno 2006. Dopo un’estate turbolenta in cui stava per sedersi sulla panchina del Genoa di Preziosi (poi retrocesso in C1 per illecito sportivo)fu chiamato al capezzale di un Monaco che, con Didier Deschamps in panchina, aveva iniziato la stagione col piede sbagliato., come cominciò il suo viaggio francese? "Con la festa di compleanno per i miei cinquant’anni.