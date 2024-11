Liberoquotidiano.it - Gruppo Nestlé in Italia, entro 2026 450 dipendenti in volontariato aziendale retribuito

Milano, 5 nov. (Adnkronos/Lab) - Proseguire con le politiche di inclusione lavorativa di persone svantaggiate e coinvolgereilalmeno 450in attività di. Questi sono solo alcuni degli obiettivi che ilinsi pone all'interno del suo più ampio impegno per generare un impatto positivo nelle comunità in cui opera. Sforzi che sono sempre più riconosciuti e premiati, come dimostra il recente conferimento adella medaglia di benemerenza 'Il tempo della gentilezza' della Croce Rossana, per il supporto fornito all'Associazione durante l'emergenza Covid-19 attraverso una raccolta fondi e la donazione di prodotti alimentari.è convinta che le aziende non siano soltanto soggetti a valenza economica, ma che abbiano la responsabilità e la straordinaria opportunità di poter fare la loro parte per migliorare il benessere e la vita delle proprie persone e delle realtà sociali in cui sono inserite.