Liberoquotidiano.it - FLAT TAX AL 7% NELL'APPENNINO CENTRALE, UNA LEVA PER RIPOPOLAMENTO E SVILUPPO

Uno strumento fiscale che guarda al di fuori dei confini italiani, delle cui ricadute positive però possono trarre notevoli benefici i nostri territori. È latax al 7% dedicata ai cittadini pensionati residenti all'estero da almeno 5 anni, percettori di un reddito da pensione da un soggetto straniero, che vogliono venire a vivere. Al tema è stato dedicato un convegno promosso dalla School of Government della LUISS Guido Carli e dal Commissario straordinario Sisma 2016, in collaborazione con la Fondazione Magna Carta. L'evento si è svolto a Roma presso la Club House di CEOforLife e vi hanno preso parte, tra gli altri, Maurizio Leo, Viceministro dell'Economia e delle Finanze; Guido Castelli, Commissario Straordinario al sisma 2016; Gaetano Quagliariello, Dean School of Government - LUISS Guido Carli; Alessandro Cai, Presidente dell'IFEL.