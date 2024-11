Secoloditalia.it - “E’ un cripto-fascista”: pregiudizio e ignoranza contro la piazza intitolata al mitico generale Amedeo Guillet

Quandoed(nel senso etimologico di negazione della conoscenza) hanno la meglio sulla realtà, può accadere che a Palermo, sull’intitolazione di una piazzetta ad un personaggio comesi scateni un dibattito surreale, fuori dal tempo. Ma proviamo a spiegare al colto e all’inclita di che cosa parliamo., come è noto ai più, è stato un coraggiosissimo ufficiale di cavalleria italiano che tra gli anni ’30 e ’40 si è distinto in tutti i teatri dove è stato inviato: in Africa, in Spagna e in Italia conquistandosi la fiducia e l’affetto dei suoi uomini, quasi tutti appartenenti alle truppe coloniali, eritrei, yemeniti ed etiopi; e il rispetto e l’ammirazione dei suoi nemici di allora, ovvero le truppe di Sua Maestà la Regina. Dopo l’otto settembre, fedele al giuramento alla bandiera e al Re d’Italia partecipa alla Guerra di Liberazione con il regio esercito.