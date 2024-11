Tutto.tv - Dopo Alfonso entra anche Stefano Tediosi al GF? Ecco quando e tutti i dettagli

Leggi tutto su Tutto.tv

Come già ampiamente paventato e anticipato, nel corso della puntata di ieri del Grande Fratello c’è stato l’ingresso nella casa diD’Apice, ex di Federica Petagna. Il ragazzo èto a far parte dello staff del reality show in qualità di concorrente agli effetti. La sua ex non è rimasta particolarmente sorpresa, in quanto era una cosa che già si aspettava, o di cui probabilmente era già a conoscenza. Ad ogni modo, pare che presto ci saràun altro ingresso, ovvero, quello dipronto adre al GF? Cosa si vocifera Alla fine,Signorini ci è riuscito a ricreare un nuovo triangolo amoroso nella casa del Grande Fratello proveniente direttamente da Temptation Island. Basti pensare che la scorsa edizione si è basata quasi totalmente su questo, pertanto, ci si potrebbe aspettare chequest’anno le cose andranno in questo modo.