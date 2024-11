Lanotiziagiornale.it - Commissari Ue sotto la lente dell’Europarlamento, ma le audizioni lampo nascondono un accordo già chiuso

È iniziato ieri a Bruxelles il percorso delleparlamentari per la nuova Commissione europea e il copione per ora non sembra riservare colpi di scena. Malta, Slovacchia, Grecia e Lussemburgo: i primi candidati auditi ieri — Glenn Micallef, Maroš Šef?ovi?, Apostolos Tzitzikostas e Christophe Hansen — sembrano già pronti a varcare la soglia dell’approvazione, grazie al sostegno dei grandi gruppi Ppe, S&D e Ecr. Una promozione quasi garantita, chelinea come il Parlamento appaia riluttante a bocciare le scelte di Ursula von der Leyen. Una conferma di come il dibattito sull’Europa possa restare prevedibilmente piatto, mentre dietro le quinte i compromessi hanno già sigillato i destini.senza sorprese: un copione già scritto Le primesono state segnate più da qualche “momento fuori copione” che da una reale tensione.