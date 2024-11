Puntomagazine.it - Casalnuovo esplode di gioia: Zuccando è un trionfo

La seconda edizione di, la festa della zucca più attesa di, ha superato ogni aspettativa, trasformando il Parco delle Chiocciole in un tripudio di colori, risate e creatività.. Un successo travolgente per l’iniziativa, con oltre 750 bambini iscritti ai laboratori e che ha coinvolto migliaia di persone, dimostrando ancora una volta l’importanza di iniziative che uniscono la comunità. “Un’emozione indescrivibile vedere così tante famiglie partecipare con entusiasmo”, ha dichiarato Giovanni Nappi, organizzatore dell’evento e anima del Parco delle Chiocciole. “Questo successo ci riempie di orgoglio e ci dà la forza di continuare a lavorare per offrire sempre nuove opportunità ai nostri ragazzi”. Per quattro giorni, il parco è stato animato da un ricco programma di attività: dalla raccolta delle zucche ai laboratori creativi, dagli spettacoli a tema Halloween ai momenti di lettura ad alta voce.