Bonucci sold-out. Si va in scena anche con la lingua dei segni

"Il mio è un universo chiuso; oggi, grazie a voi, lo abbiamo aperto!". Così Giuseppe Sclafani consigliere regionale Ens (Ente nazionale sordi) al termine della rappresentazione de “La doppia verità” di Alessandro Vinti – autore e regista - tradotta nelladeiItaliana. Un progetto voluto dall’associazione “Amici del Teatro di Colombella” per l’avvio dell’VIII Stagione “in Teatro degustAzioni” e che ha rappresentato una novità in Umbria e non solo. Teatrodi Colombella strapieno, per un’esperienza che fa scuola.