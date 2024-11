Unlimitednews.it - Banda del buco sgominata a Napoli, sei arresti

Leggi tutto su Unlimitednews.it

(ITALPRESS) –dai Carabinieri ladelche operava a, con scavi nel sottosuolo della città per mettere a segno rapine e furti. I militari della Compagnia diCentro hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 6 persone gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio e, in particolare, di rapine e furti messi a segno con la cosiddetta “tecnica del”. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di, su richiesta della locale Procura. L’attività d’indagine iniziata nel novembre 2023 ha consentito agli investigatori, tramite attività di intercettazione, videosorveglianza e servizi di osservazione, di delineare l’esistenza e l’organigramma di un gruppo di persone dedite in maniera stabile e organizzata alla pianificazione di colpi portati a compimento tramite la tecnica dell’introduzione nel sottosuolo cittadino.