Vidal e alcuni compagni di squadra del Colo Colo accusati di violenza sessuale

Le autorità cilene hanno annunciato di essere a lavoro su un caso di presuntache coinvolge i giocatori del club calcistico, incluso il grande star Arturo. L’accusa è di aver drogato una donna e di aver commesso un reatodurante una festa in un locale notturno. Attualmente non ci sono arresti, e i nomi di tutti gli coinvolti rimangono sconosciuti, ma ilnnello Gerardo Aravena dei Carabineros ha confermato che, 37 anni, è stato l’unico a essere portato al commissariato e poi rilasciato. «È stato condotto al commissariato nell’ambito delle procedure preliminari e delle indagini come parte di un controllo di identificazione, e poi ha potuto proseguire con le sue attività». Aravena ha aggiunto: «Sì, si tratta di un gruppo di atleti; non posso fornire ulteriori dettagli perché ci sono procedimenti in corso che potrebbero ostacolare il progresso dell’indagine.