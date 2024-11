Dailymilan.it - Verso Real Madrid-Milan, Paulo Fonseca rilancia anche Fikayo Tomori? La scelta

Leggi tutto su Dailymilan.it

, per la sfida con ilstarebbe pensando diredal primo minuto. Le ultime Per la sfida con ilstarebbe pensando di schierare la miglior formazione dal punto di vista dell’esperienza, questo nonostante alcuni atteggiamenti dei giocatori siano stati poco professionali nelle ultime gare. Ecco che, quindi, oltre a Rafael Leao, si dovrebbe vedere in campo dal primo minuto, il grande escluso delle ultime sfide di campionato. L’inglese, al momento, è protagonista di un inizio di stagione tutt’altro che positivo e gli errori difensivi lo hanno messo un po’ ai margini della formazione allenata da