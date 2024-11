Unlimitednews.it - Valditara “L’Ia non sostituirà mai i docenti ma potenzierà didattica”

MILANO (ITALPRESS) – "deve essere a servizio degli studenti, e più in generale a servizio della persona. Su questo noi insistiamo molto, e suiadeguatamente formati che siano in grado di utilizzare al meglio. Quindinon potrà mai sostituire ima potrà essere di ausilio importante per potenziare lae quindi favorire il successo formativo dei giovani. Abbiamo avviato in via sperimentale anche in Lombardia con tre scuole, una di Milano, una di Colico e una di Cologno Monzese. Se le sperimentazioni avranno successo, come credo, intendiamo implementarle ulteriormente". Lo ha affermato il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe, a Palazzo Lombardia a margine del convegno "L'arte di imparare. L'intelligenza artificiale nella".