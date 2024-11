Leggioggi.it - Tutti i documenti digitali scaricabili con l’IT Wallet sull’app IO

Tradotto in italiano il termine anglosassoneidentifica il portafoglio. Con la diffusione di smartphone e tabletidentifica tutte quelle applicazioni disponibili su dispositivi mobili che permettono di salvare(biglietti aerei, carte fedeltà, prenotazioni di hotel) e informazioni di pagamento (bancomat, ticket restaurant e carte di credito) in formato digitale.L’obiettivo delè evitare all’utente di utilizzare le carte di pagamento o presentare il documento cartaceo dal momento che tutte le informazioni sono salvate sullo smartphone / tablet. In questo modo, le copiepresenti sulsostituiscono in toto i corrispondentie supporti fisici.