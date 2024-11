Inter-news.it - Thiago Motta a -3 e -4 da Inter e Napoli: «Noi siamo importanti!»

Leggi tutto su Inter-news.it

, alla vigilia di Lille-Juventus, ha risposto sulla classifica di Serie A conseconda eprimo. L’allenatore non si sbilancia. CLASSIFICA CORTA – Domani la Juventus sarà ospite in Francia sul campo del Lille. A parlare alla vigilia della partitacettato dai colleghi di Sky Sport 24, l’allenatore bianconero risponde alla domanda sulla classifica corta in Serie A. Infatti, con il KO dele la vittoria dell’, ora la distanza dal primo posto si è accorciata. Mafa il diplomatico non sbilanciandosi: «È il campionato che è in questo momento, ma la cosa più importantenoi, dare continuità al nostro lavoro sia in allenamento che in partita e continuare su questa strada».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (a -3 e -4 da: «Noi!») ©-News.