Tvzap.it - “Striscia la notizia” sostituita dal big della Tv: cosa si vocifera

News Tv. "Affari tuoi" su Rai 1 ha letteralmente monopolizzato la fascia dell'access prime time. I diretti concorrenti faticano, da Amadeus a LA7, fino al rivale storico di Canale 5, "Striscia la notizia". È per questo motivo che alla rete del Biscione avrebbero in mente di fare una rivoluzione. Al posto del tg satirico diretto da Antonio Ricci potrebbe arrivare il big della televisione italiana. "Affari tuoi" padrone dell'access prime time L'addio di Amadeus sembrava un brutto colpo per la Rai ed invece l'azienda pubblica ha saputo reagire. Il passaggio a Stefano De Martino si è rivelata la mossa vincente. "Affari tuoi" continua a volare negli ascolti e ogni sera batte tutta la concorrenza.