Serie A vittorie di Empoli e Genoa

20.25 L'batte 1-0 il Como e sale a 14 punti mentre i lariani si fermano a 9, come il Parma, battuto 0-1 in casa dal(alla seconda vittoria stagionale), che le aggancia entrambe. Al 'Castellani' partita vivace con occasioni sui due fronti. Il gol vittoria del padroni di casa con Pellegri che recupera una respinta di Moreno e trafigge Reina (47'). Il portiere lariano nega il raddoppio a Maleh. Al 'Tardini'propositivo, ma Suzuki si fa trovare pronto.All'80' respinge un tiro di Ekhator ma Pinamonti segna in tap in.