Probabili formazioni Genoa-Como | dodicesima giornata Serie A 2024 25

Ledi, match delladi/2025. Alle ore 20.45 di giovedì 7 novembre si torna in campo immediatamente – nel caso dei lariani dopo appena tre giorni, e c’è un fondamentale scontro salvezza allo stadio Ferraris. Chi riuscirà ad avere la meglio, la formazione ligure o quella lombarda? Sportface seguirà l’incontro con tutti gli aggiornamenti del caso, per il momento scopriamo assieme le possibili scelte dei due tecnici, Alberto Gilardino e Cesc Fabregas.– Pinamonti in attacco per Gilardino che ha ancora un elenco infinito di infortunati, su tutti Vitinha. Balotelli cerca minuti.– Fadera e Strefezza sulle corsie offensive di Fabregas, Nico Paz un po’ in flessione a ispirare Cutrone. Braunoder in cabina di regia dopo la squalifica. Ledi(3-5-2): Leali; Matturro, Vogliacco, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Thorsby, Martin; Ekhator, Pinamonti Ballottaggi: Sabelli 55% – Zanoli 45% Indisponibili: Norton-Cuffy, Malinovskyi, Ekuban, Vitinha, Messias, De Winter, Gollini, Bani, Ankeye Squalificati: –(4-2-3-1): Audero; Goldaniga, Dossena, Kempf, Moreno; Mazzitelli, Braunoder; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone Ballottaggi: Fadera 55% – Da Cunha 45% Indisponibili: Van Der Brempt, Sergi Roberto, Perrone Squalificati: –/25 SportFace.