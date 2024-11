Pagelle Parma-Genoa 0-1 voti e tabellino Serie A 2024 2025

Leggi tutto su Sportface.it

Ledi0-1 con iai protagonisti e ildel match valido per l’undicesima giornata della. Al Tardini sfida salvezza giocata con la partecipazione straordinaria della nebbia. In panchina Balotelli ma non viene chiamato in causa, la partita la fanno principalmente i padroni di casa seppur senza enormi chance, mentre Pinamonti colpisce un palo clamoroso. Ed è proprio il bomber del Grifone a sbloccarla nel finale con un comodo tap-in, poi entra Balotelli negli ultimi minuti. Di seguito ecco iai protagonisti dell’incontro. GLI HIGHLIGHTS LEDI0-1(4-2-3-1): Suzuki 7; Coulibaly 6, Delprato 7, Balogh 5.5, Valeri 5.5; Keita 5 (1? st Estevez 4.5), Bernabé sv (17? pt Haj Mohamed 5, 1? st Almqvist 5.5); Man 5, Sohm 5.5, Mihaila 5 (38? st Benedyczak sv); Bonny 5 (19? st Charpentier 5). In panchina: Chichizola, Corvi, Osorio, Hainaut, Cancellieri, Camara, Leoni, Di Chiara.