Oasport.it - LIVE Sonego-Barrere 6-4 5-4, ATP Metz 2024 in DIRETTA: il francese serve per rimanere nel match

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Ilperde il controllo del rovescio incrociato. 5-5 Game. Servizio e dritto a segno per il transalpino, che non molla. 40-30 Dritto incrociato profondo e comoda volèe del torinese. 40-15 Scappa via il passante di dritto di. 30-15 A metà rete il passante di rovescio di Lorenzo. 15-15 Ennesima difesa straordinaria dell’azzurro, che piazza il lob di dritto sulla riga. 15-0 Servizio vincente del transalpino. 5-4 Game. Prima esterna vincente del piemontese. Dopo il cambio di camposervirà per restare nel. 40-0 Scappa via il rovescio lungolinea del. 30-0 Palla corta e volèe ben giocata dall’azzurro. 15-0 Con riflessi felini Lorenzo riesce ad aggiudicarsi il corpo a corpo a rete. 4-4 Game. Servizio e rovescio lungolinea a segno per il padrone di casa.