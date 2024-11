Notizie.com - L’Intelligenza Artificiale razzista e sessista? L’esperimento che lascia senza parole

dell’Università di Washington parla chiaro: sì, lo è. In un mondo sempre più digitalizzato,(IA) gioca un ruolo cruciale in numerosi settori, compreso il processo di selezione dei candidati per le posizioni lavorative. Tuttavia, uno studio recente condotto dall’Università di Washington solleva preoccupazioni significative riguardo ai potenziali pregiudizi razziali e di genere insiti nei sistemi IA utilizzati per esaminare i curriculum. Perché l’IA si mostra, quando è tempo di fare selezione? – notizie.comI ricercatori dell’Università di Washington hanno messo alla prova tre modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) open source, scoprendo che questi favorivano i curriculum con nomi tipicamente associati ai bianchi nell’85% dei casi e a quelli femminili nell’11% dei casi. In particolare, gli uomini neri sono stati i più penalizzati, con una preferenza verso altri candidati quasi nel 100% delle situazioni testate.