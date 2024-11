Sport.quotidiano.net - Lazio-Cagliari 2-1: Zaccagni su rigore vale 3 punti; sardi troppo nervosi, chiudono in 9

Roma 4 novembre 2024 - Lasoffre, non riesce a chiuderla, ma alla fine trova i tree questa era l'unica cosa che contava. I capitolini superano per 2-1 un coraggioso e mai domoin una sfida divertente allo stadio Olimpico. Al vantaggio di Dia dopo due minuti, risponde Luvumbo sul finale di prima frazione, poi ci pensasu calcio dia regalare l'ottavo successo in nove partite tra tutte le competizioni a Baroni. I capitolini restano così agganciato al trenino al terzo posto con Atalanta e Fiorentina, ilinvece vede molto da vicino la zona rossa, ora distante un singolo punto. Primo tempo Baroni rispetta in pieno le previsioni di formazione della vigilia. C'è Pellegrini a sinistra a sostituire Nuno Tavares, con Lazzari sulla fascia opposta. Confermati Guendouzi e Rovella in mediana, mentre in trequarti Noslin a sinistra sostituisce, con Isaksen a sinistra e Dia al centro, alle spalle del Taty Castellanos.