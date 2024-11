Ilnapolista.it - In Nba ingaggiavano giganti per marcare Shaquille O’Neal, Lukaku non propone più un problema così grave

Leggi tutto su Ilnapolista.it

In Nbapernonpiù unScrive Paolo Condò nell’analisi del lunedì per Repubblica Il risultato del Maradona non esclude il Napoli dalla lotta per lo scudetto. Include l’Atalanta, che ha passato a pieni voti l’esame di maturità dopo aver perso 3 delle prime 5 partite ed essersi rimessa in piedi con calma e determinazione. L’Atalanta ha alcuni role player come Hien, capaci di reggere fisicamente l’urto difino ad annullarlo. C’è stato un tempo in cui le rivali dei Lakersun gigante, l’indimenticabile Mutombo, col compito specifico diai play-off.nonpiù un, ma la differenza tra la spallata data martedì a Pavlovic e quelle ricevute ieri da Hien si riflette sulle rispettive classifiche.