In America è in gioco anche il futuro del conservatorismo nel mondo

Leggi tutto su Ilfoglio.it

Al direttore - Forse non tutti sanno che il nome Trump deriva dall’italiano “Trionfo”, undi carte antenato della briscola, popolare in Emilia già all’inizio del Cinquecento. Infatti, in inglese come sostantivo significa atout ma“aria intestinale”, e in Gran Bretagna viene spesso usato in frasi irripetibili. Poscritto: in questo giorno del giudizio, confidiamo nella clemenza del Signore per la democraziana e per illibero.Michele Magno Più che nella clemenza dell’Altissimo vale la pena aggrapparsi a una speranza evocata due giorni fa da Bret Stephens sul New York Times. Da anni, i democratici sono sottostimati. Lo sono stati nel 2018, quando hanno vinto alla Camera nel midterm. Lo sono stati nel 2020, quando si sono imposti su Trump. Lo sono stati nel 2021, quando hanno vinto il Senato. Lo sono stati nel 2022, quando si sono nuovamente imposti nel midterm. Ragioni per sperare ci sono.