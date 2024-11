Ilnapolista.it - Il solito Mourinho: infiamma i suoi tifosi e sbeffeggia l’avversario: «Combattiamo contro un sistema» – VIDEO

Leggi tutto su Ilnapolista.it

ha già dimenticato la Roma e si è buttato anima e corpo alla causa del Fenerbahce. Perché dovunque vada, anche in Turchia, è sempre un “noiloro”. La bandaune l’ha ribadito dopo l’ultima partita vinta al 102?il Trabzonspor. Ilo adorano, iavversari quasi lo odiano. Una storia già sentita in Italia e in Inghilterra. Con il suo Fenerbahce è secondo, in pochi mesi è diventato il leader di un popolo che non aspettava altro. Dall’altro lato, il rapporto con gli arbitri è più conflittuale che mai: basta vedere le immagini (sui social rimbalzano di continuo) per capire come Mou non abbia tutti i torti a sentirsi preso di mira. E lui non perde occasione per farlo notare. Il suo Fenerbahce ha vinto al 102 grazie a un gol di Amrabat. L’incontenibile gioia diè ribalzata su tutti i social. pic.twitter.