Lanazione.it - Il Bisonte, giornata amara

ILFIRENZE 1 I. GORGONZOLA NOVARA 3 ILFIRENZE: Acciarri 4, Malual 18, Butigan 12, Leonardi (L1), Giacomello 4, Nervini 19, Mancini 7, Ribechi (L2), Cagnin 4, Agrifoglio 2. All. Bendandi. IGOR GORGONZOLA NOVARA: Villani 3, Bosio 4, Bartolucci ne, Fersino, De Nardi (L1), Fersino (L2) ne, Alsmeier 12, Ishikawa 16, Mims 17, Orthmann ne, Aleksic 9, Mazej ne, Mazzaro ne, Tolok ne, Squarcini 13. All. Bernardi. Arbitri: Caretti - Santoro Parziali: 21-25, 25-21, 21-25, 18-25 Firenze - Ilperde dal Novara ed esce da palazzo Wanny con la bocca. Priva di Dawyskiba per indisposizione, la squadra di casa ha giocato infatti tre set alla pari perdendo il primo e il terzo solo nel finale dopo essere stata a lungo in vantaggio, e dopo aver riagguantato il match nel secondo con una reazione maiuscola.