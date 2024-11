Nerdpool.it - Hasbro svela le nuove action figure di Star Wars: Skeleton

Le rivelazioni diper le serieThe Black Series e The Vintage Collection al NYCC 2024 hanno incluso personaggi della prossima serie Disney+Crew, come Jod Na Nawood interpretato da Jude Law. Sono stati presentati anche personaggi di Una nuova speranza, L’impero colpisce ancora, La vendetta dei Sith, e: Ahsoka. Le date di pre-ordine per lediCrew non erano state inizialmente annunciate, ma i fan non hanno dovuto aspettare a lungo.Crew: The Black Series Jod Na Nawood / $24.99 / Disponibile su Entertainment Earth / Amazon: “Ispirato alla serie live-Crew su Disney+, questa figura da 6 pollici include un blaster e una sciarpa rimovibile.”: The Black Series Wim (At Attin) / $24.99 / Disponibile su Entertainment Earth / Amazon: “Questa figura da 6 pollici del personaggio Wim include zaino, torcia e accessori per comunicatore.