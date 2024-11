Inter-news.it - Gasperini apre a Maldini: «Profilo che fa per noi!» Inter avvisata

Leggi tutto su Inter-news.it

Il tecnico dell’Atalanta Gian Pieroha parlato della possibilità che l’Atalanta affondi il colpo per il calciatore del Monza Daniel, apprezzato anche dall’. LA SITUAZIONE – Danielrappresenta uno dei calciatori italiani che stanno maggiormente stupendo in questo inizio di stagione, tanto da essere stato inserito sul taccuino di club comee Atalanta. I nerazzurri hanno visionato il figlio d’arte dal vivo, con il direttore sportivo Piero Ausilio che ha deciso di seguirlo da vicino per osservarne i progressi effettuati in questo inizio di stagione. Al momento si tratta solo di unesse, per cui né l’né l’Atalanta hanno avviato i contatti con il Monza per ingaggiarlo nella prossima sessione estiva.sul taccuino dell’Atalanta.