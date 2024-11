Drammatica aggressione fuori dalla scuola | dodicenne aggredisce un coetaneo con un coltello poi chiama piangendo il 112 Ferite alle mani ed al petto E’ successo a Marino

Leggi tutto su Dayitalianews.com

Attimi di panico davanti a unamedia di, nei Castelli Ro, dove un ragazzo di 12 anni è stato accoltellato da una compagna di classe per futili motivi. Il giovane, ferito, ale al braccio, è stato prontamente trasportato in ospedale. Laè avvenuta di fronte ai cancelli dell’istituto, mentre altri studenti e personale scolastico erano presenti.Choc Davanti ai Cancelli L’allarme è scattato poco dopo il suono della campanella. La stessa ragazzina che ha sferrato i colpi hato il 112,e richiedendo aiuto. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri, che hanno trovato ilvisibilmente ferito e sotto shock, ma non in pericolo di vita. Le lesioni, seppur gravi, non risultavano mortali, e il ragazzo è stato portato in codice giallo all’ospedale Bambino Gesù di Roma per ricevere le cure necessarie.