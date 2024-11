Dopo Olivia Rodrigo, Billie Eilish e Gigione, anche Chris Martin cade in una botola sul palco mentre canta - Il video

Leggi tutto su Open.online

Piccolo incidente perdurante la tappa del tour dei Coldplay in Australia, al Marvel Stadium di Melbourne. Il frontman della band britannica, come si nota nelle immagini del Guardian, si aggirava sulla passerella, camminando all’indietro,parlava con il pubblico tra un pezzo e l’altro. Ad un certo punto l’imprevisto:non si accorge di unaaperta nella quale finisce perre. Fortunatamente all’interno si nascondeva un tecnico diche ha attutito il tonfo, tecnico che ilnte ha ringraziato subito: «Questo non era previsto, grazie per avermi aiutato. Sto bene».non è il primo a rischiare di farsi malendo in una buca sul, un paio di settimane fa infatti stessa sorte è toccata aancora a Melbourne, in Australia.