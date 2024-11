Inter-news.it - Casini sulla modifica dello Statuto FIGC: «Mi aspetto buon senso!»

Il Presidente della Lega Serie A Lorenzosi è espressopossibiledella, indicando le sue sensazioni in vista della prossima riunione per decidere in merito. LE DICHIARAZIONI – Lorenzo, Presidente della Lega Serie A, si è pronunciato poco prima dell’inizio dell’assembleaper discutere delladella Federazione Italiana Giuoco Calcio. Queste le sue parole, pronunciate presso l’Hilton Rome Airport di Fiumicino, raccolte da Sport Mediaset: «Mi. Tutte le squadre credono si possa fare un po di più per le nostre istanze, che non sono contro qualcuno ma per far funzionare meglio il calcio italiano. Le nostre richieste sono una maggiore autonomia e una rappresentanza più equa e corrispondente al peso economico della Serie A negli organi federali. Il ricorso? Prematuro parlarne».