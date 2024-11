361magazine.com - Brutte notizie per James Van Der Beek, star di Dawson’s Creek

L’attore ha annunciato di avere un tumoreVan Der, attore noto per essere stato ladella celebre serie tv Dawsonha annunciato di avere un cancro al colon retto. L’ha detto lui stesso in un’intervista a People e ha spiegato di aver affrontato la notizia e la diagnosi: «Ho un cancro al colon-retto, ho fatto i conti privatamente con questa diagnosi e sto compiendo tutti i passi per risolverla, con l’incredibile sostegno della mia famiglia. Ci sono motivi per essere ottimisti e mi sento bene».Van Derha infatti una famiglia molto numerosa. Oltre la mogli Kimberly ci sono pure sei figli: Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn e Jeremiah. Non è dato sapere se si è sottoposto a intervento o quali saranno i prossimi step, intanto presenzierà in unThe Real Full Monthy, uno speciale in cui gli attori parleranno del cancro alla prostata e ai testicoli.