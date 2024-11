Ilrestodelcarlino.it - Arrivano i big: si scalda il rush finale. Atteso Salvini. Pd, speranza Schlein

I prossimi 17 e 18 novembre si voterà per decidere il successore di Stefano Bonaccini alla guida della Regione Emilia Romagna. Due settimane per cercare di convincere gli indecisi e portare quanta più gente possibile a votare per le proprie liste. Per dare il giusto supporto ai candidati presidente che tanto si sono spesi in questi mesi, sono attesi anche nel Forlivese i big della politica nazionale. La Lega in questi mesi ha fatto fibrillare la maggioranza in municipio e candida l’ex vicesindaco Daniele Mezzacapo. Anche per questo, forse, vuole ‘spingere’ in questa fase. E schiererà i due big del partito, con il segretario Matteoe il ministro dell’economia, Giancarlo Giorgetti, attesi a Forlì. "Il programma dettagliato verrà svelato nei prossimi giorni", è l’unica frase che concede il segretario della Lega Romagna, Jacopo Morrone.