L'sta avvertendo attraverso i canali diplomatici che sta preparando una risposta militare controche comporterebbe l'uso di«più» in risposta al recente attacco israeliano alle installazioni militariiane. L'attacco aereo punitivo dicontro l'del 26 ottobre ha mandato in frantumi le difese aeree strategicheiane, lasciando il Paese fortemente esposto, secondo il Wall Street Journal, e uccidendo cinque persone. Finorasi è astenuto dal colpire le strutture petrolifere e nucleariiane, essenziali per l'economia e la sicurezza del Paese, ma questo calcolo potrebbe cambiare, secondo i funzionari israeliani. «L'ha avvertito privatamente di una risposta forte e complessa. I nostri militari hanno persoe persone, quindi devono rispondere», ha dichiarato un funzionario egiziano, come riporta il WSJ senza identificarlo.