Ilprimatonazionale.it - Aosta, aggressione antifascista al coordinatore FdI: con loro un giornalista locale

Leggi tutto su Ilprimatonazionale.it

Roma, 4 nov – Addi gruppo presso la Cittadella dei Giovani. L’ex consigliere comunale e attualecittadino di Fratelli d’Italia, Lorenzo Aiello, è stato il bersaglio di un tentativo di. Ad: 30 contro 1 Le modalità sono ai limiti del metodo mafioso. Aiello infatti è stato considerato persona “non gradita” ad un evento spacciato per, ma in realtà ospitato dentro una struttura pubblica. In un post su Facebook Aiello spiega l’accaduto. “Pare che la Cittadella dei Giovani (Aka Plus) sia diventato appannaggio esclusivo di coraggiosissimi Antifa, all’interno del quale c’è una sorta di selezione all’ingresso.