Álvaro Morata: "Non c'è orgoglio più grande che vedere uno spagnolo in cima al mondo"

2024-11-04 Giorni caldissimi per il calcio italiano!affronta quest'anno la sua quinta avventura calcistica, questa volta in un'altra delle grandi squadre del Vecchio Continente, AC Milandove è finito l'estate scorsa con tutte le sue speranze e con un trofeo internazionale con la Nazionale sotto il braccio. Questo martedì affronteranno una di quelle ex squadre, Real Madrid, per risolvere un nuovo duello di Champions Leaguee per questo il quotidiano The Athletic ha ripercorso l'attualità che circonda l'attaccante, concentrando il tiro su tre elementi fondamentali. Leadership, cameratismo e salute mentale. Innanzitutto il madrileno ha sottolineato che, dopo il background calcistico che porta alle spalle, non devi dimostrare niente a nessunosoprattutto dopo aver vinto da capitano la Coppa delle Nazioni la scorsa estate con la Spagna. "Siamo stati i migliori per lo spirito di squadra che abbiamo.