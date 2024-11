Liberoquotidiano.it - "A vederlo bene, Robertino...": Affari Tuoi, la battuta di De Martino scatena il delirio | Guarda

Come ogni sera, rieccoci nello studio di, il programma condotto da Stefano Desu Rai 1, il gioco dei pacchi, della forte e della fortuna. Ma, soprattutto, il gioco che ogni giorno ipnotizza milioni di italiani raccogliendo risultati, in termini di share, assolutamente sensazionali. La puntata in questione è quella di lunedì 4 novembre, dove a misurarsi con il gioco e con le proposte del Dottore tocca a Daniele, in rappresentanza del Molise - è di Campobasso -, di professione poliziotto della scientifica. Ad accompagnarlo nella sua avventura ecco Tiziana, la compagna: i due si sono incontrati dopo due rispettivi matrimoni, che però non sono andati. Entrambi hanno figli dalla precedente relazione. Dunque via al gioco, tra tiri, chiamate, pacchi, proposte di scambio e offerte del Dottore. Ma questa puntata di, probabilmente, verrà ricordata per unafulminante di un Desempre più a suo agio e disinvolto alla conduzione del programma.