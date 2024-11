Gamberorosso.it - "A Roma carbonara e cappuccino sempre più costosi". Ecco gli effetti del Giubileo per residenti e turisti

Con l'avvicinarsi deldel 2025, i prezzi della Capitale continuano ad aumentare, colpendo sia i visitatori sia i. Prenotando una camera per il prossimo anno su piattaforme di booking online, si nota che i prezzi sono destinati a lievitare: da una tariffa media di 92-605 euro a notte a novembre 2023, si passerà infatti a un range di 139-1.202 euro per marzo 2025. Un rincaro che, secondo Assoutenti, rischia di coinvolgere anche beni di prima necessità come il caffè e i piatti tipici della cucinana. L'associazione dei consumatori Assoutenti ha lanciato un appello al Comune diper avviare un monitoraggio dei prezzi in zoneche come il Centro storico, Prati e Vaticano, cercando di prevenire aumenti ingiustificati.