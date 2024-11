Quattro escursionisti morti in montagna | le tragedie sulle Dolomiti bellunesi in Trentino e Veneto

Leggi tutto su Open.online

Sonogli alpinisti che hanno perso la vita oggi, domenica 3 novembre,montagne italiane. Tre uomini e una donna sonoprecipitando dalle vette ine Piemonte. Due alpinisti hanno perso la vita in due incidenti distinti, avvenuti a distanza di un’ora l’uno dall’altro nelle montagne. Nel primo caso, l’allarme al 118 è stato lanciato da un gruppo di persone che, dalla cima principale degli Sfornioi dove si trovavano, ha sentito delle grida e un rumore di massi. Ad Auronzo si Cadore (Bl), invece, la chiamata ai soccorritori è partita dal compagno di parete di un’alpinista. I due stavano calandosi dalla via Drasch quando lui, che si trovava più in basso, l’ha vista passargli accanto e cadere nel canale sottostante. Un escursionista di 26 anni, in provincia di Verona, è la terza vittima della giornata.