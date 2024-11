Panorama.it - Quando un ricordo diventa un tesoro

Sarà la nostalgia, l’illusione di fermare il tempo, il culto delo l’abilità di specularci sopra, fatto sta che gli italiani si identificano come fanatici del collezionismo: quasi 6 su 10, il 57 per cento, raccontano di avere una o più raccolte di oggetti. Un altro 16 per cento accarezza l’idea di cominciare. Nel 2023, la spesa media per acquistare e conservare è stata pari a 1.381 euro, superiore all’investimento per le vacanze estive, che tra giugno e settembre - lo dice l’osservatorio turismo di Confcommercio - si era fermato a 1.130 euro a persona. È un trionfo dell’analogico, un ritorno al passato nella sovranità dei beni di consumo. Tra le categorie preferite, nell’ordine, ecco i libri, gli orologi, i gioielli, le fotografie, le banconote e le monete.