Liberoquotidiano.it - "Lo status non va in campo": Paulo Fonseca, altra bordata contro Rafa Leao

Leggi tutto su Liberoquotidiano.it

Il Milan soffre ma vince a Monza. Basta un gol di Reijinders per strappare i tre punti. Una partita, però, che non ha convinto del tutto. Un match per il quale i brianzoli recriminano per un gol annullato sullo 0-0, una decisione moltoversa. E in tutto ciòper la terza partita in campionato consecutiva è partito dalla panchina, per lui poco più di mezz'ora di gioco nella ripresa. Insomma, il braccio di ferro conprosegue e rischia di finire fuorillo, ammesso che non lo sia già finito. In ogni caso,dovrebbe ritrovare la maglia di titolare nel big match di martedì, la sfida di Champions Leagueil Real Madrid. E il punto sui prossimi impegni lo ha fatto proprio misternella conferenza stampa post-partita. "Era importante vincere e meritavamo di vincere con più gol, guardando a quello che abbiamo fatto.