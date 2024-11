Ilrestodelcarlino.it - "Lavori all’interno del cimitero. Ora bisogna fare più chiarezza"

Con una doppia interrogazione la minoranza consiliare Pd incalca l’amministrazione. "Proprio nelle giornate dedicate alla commemorazione dei defunti – lamentano i consiglieri comunali Alessandro Guarda e Anna Greco – viene comunicato che l’accesso ad un’ampia area delmonumentale, già difficilmente fruibile a seguito dei danni del sisma, viene ulteriormente ridotta". Da qui muove la presentazione di un’interrogazione "per permettere – si legge - a tutta la comunità di avere informazioni sul cronoprogramma deie il quadro economico degli interventi su questa importante opera pubblica che interessa tutta la popolazione e che per molti rappresenta un luogo caro e di conforto nei momenti di dolore per la perdita degli affetti più cari, ai quali da troppi anni non è più possibile portare un fiore".